Канело ответил кубинскому сопернику, заявившему, что он «проглотит» мексиканца 3 мая

Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (62-2-2, 39 KO) ответил на заявление своего соперника и обладателя титула IBF кубинца Уильяма Скалла (23-0, 9 KO).

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Ранее Скалл заявил, что «проглотит» Альвареса в их бою, который состоится 3 мая в Саудовской Аравии.

«Проглотит? Всё, что этот чувак проглотит, это мои удары. Вот чего он наглотается в ночь боя», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Уильяму Скаллу 32 года. Кубинец дебютировал как профессионал в 2017 году и в октябре завоевал мировой титул, победив единогласным решением россиянина Владимира Шишкина.