ММА Серия проведет один из крупнейших турниров года в «Лужниках»

24 мая в Международном центре бокса «Лужников» состоится грандиозный турнир ММА Серия-90! Чемпионский бой, медийный реванш, за которым будет следить вся индустрия единоборств, и большое количество интригующих противостояний – будущее мероприятие нашей лиги вы точно запомните надолго. Кроме того, вас ожидают поединки в неожиданных новаторских форматах, что сделает турнир ММА Серия-90 одним из крупнейших событий 2025 года!

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В программе мероприятия вы станете свидетелями боев в формате фиджитал, который включает в себя слияние материальной и виртуальной реальности. Это означает, что соперникам предстоит не только выявить сильнейшего путем физического противостояния в клетке, но и помериться навыками в игре на приставке! Формат MMA Gloves Series – это комбинированные правила проведения поединка, согласно которым оппоненты имеют право только бить руками и локтями. Борьба и кики запрещены. Именно по такой схеме свой мега-реванш проведут Сергей Бобрышев и Артем Тарасов. Ну, а самым неожиданным событием на турнире ММА Серия-90 станет поединок в формате «2 на 2»! ММА Fan Series – именно так мы обозначили этот порядок состязаний, в котором будут задействованы хорошо знакомые нашей аудитории спортсмены.

© Пресс-служба

Главным на предстоящем мероприятии станет чемпионский бой между двумя топовыми полулегковесами Исраэлем Фигейрой и Никитой Бархатовым. Фигейра представляет Бразилию и команду Gor MMA. На его счету пять побед (четыре из них — досрочные) в нашей лиге в пяти боях! Трижды Фигейра заставлял своих оппонентов стучать в знак сдачи, однажды ему довелось исполнить красивейший хайкик-нокаут и единожды он одолел соперника решением. Исраэль — один из наиболее ярких бразильцев в истории Gor MMA и нашей лиги.

© Пресс-служба

Никита Бархатов представляет Обнинск и команду «Академия единоборств». На его счету девять побед при трех поражениях в профессиональной карьере. В ММА Серии Бархатов дрался трижды — и во всех случаях был успешен. В его послужном списке досрочные победы над Тамазом Тарбой, Нвером Худикяном и Рустамом Каримовым внутри нашей лиги.

© Пресс-служба

Вторым по значимости событием турнира ММА Серия-90 станет один из наиболее ожидаемых и интригующих реваншей в российской индустрии единоборств: Сергей Бобрышев и Артем Тарасов проведут второй бой! Бобрышев представляет Муром, а к боям готовится в краснодарской «Кузне». На его счету рекордные для нашей лиги 15 побед, да и вообще, вся Россия знает его как главную звезду ММА Серии! Бобрышев побеждал таких людей, как Джефферсон Гонсалвес, Артем Тарасов (!), Залимхан Юсупов, Бобур Курбонов, Али Хейбати, Джуниор Маркес и далеко не только.

© Пресс-служба

В 9 случаях Сергей нокаутировал своих соперников. Кроме того, Бобрышева знают как одного из ярчайших шоуменов российских ММА и чемпиона ММА Серии в полусреднем весе.

Артём Тарасов отлично знаком нашей публике, и вообще его можно считать большим другом ММА Серии! На его счету четыре выступления у нас, в которых он одержал три досрочные победы! Кроме того, Тарасов известен широкой публике как отец поп-ММА, который дрался с Александром Емельяненко, Вячеславом Дациком, Даней Регбистом и многими другими. С Бобрышевым Артем боролся в феврале 2023 года, и с тех пор у него огромное желание взять реванш у Сергея!

В третьем поединке по значимости на турнире ММА Серия-90 бой проведут топовые тяжеловесы Виктор Клюев и Дмитрий Веженко. Клюев представляет Рязань и команду «Атрон». Один из самых опасных и заметных тяжеловесов нашей лиги еще не так давно шел на серии из шести побед, а в позапрошлом поединке закрыл единственное поражение, одолев Шамиля Магомедова. Общий рекорд Клюева состоит из восьми побед и двух поражений.

© Пресс-служба

Его новый соперник Дмитрий Веженко представляет Россию и школу «Шторм» (Хакасия). Его общий рекорд состоит из одиннадцати побед при двух поражениях в профессионалах. В нашей лиге Веженко дрался трижды: в первом бою он уступил легендарному Франсимару Баррозу, во втором – одолел нокаутера Вячеслава Скотникова, а в начале года Дмитрий нокаутировал тезку, Дмитрия Тебекина.

Чуть ранее в клетке появятся полусредневесы: экс-претендент на титул Джефферсон Гонсалвес и Евгений Табаровский. Гонсалвес представляет Бразилию и московский зал Gor MMA. В его активе восемь поединков внутри ММА Серии, и в семи из них «Минотавр» победил. Всего за карьеру Гонсалвес выиграл в 16 боях, а также у него есть опыт тренировок с большими звездами, среди которых Майкл Пейдж, Шара Буллет, Богдан Гуськов и другие. Джефферсон — один из сильнейших легионеров, выступавших в российских лигах последние годы.

Евгений Табаровский представляет город Орехово-Зуево и команду NewG. В его послужном списке есть выступления в сильнейших организациях России по профессионалам, а также у него имеется опыт боев на популярных ютуб-площадках. Табаровский идет на серии из двух побед (над Эрзиманом Байрамовым и Никитой Северовым), а всего в своей карьере он провел 10 успешных поединков при трех поражениях.

Одним из наиболее интересных на турнире ММА Серия-90 станет бой легковесов Ильи Мельникова и Максата Маматкулова. Мельников представляет школу «Шторм» (Новосибирск) и является одним из ярчайших молодых проспектов сибирской команды. На счету Мельникова пять побед в пяти боях по профессионалам. Одна из них была добыта на турнире ММА Серия-89, где Мельников одолел опытного и именитого соперника Аркадия Осипяна. Максат Маматкулов представляет Кыргызстан и город Бишкек. В ММА Серии этот легковес пока не выступал ни разу. Однако в его послужном списке имеются поединки в лигах Open FC, Colosseum и EFC. Общий рекорд Маматкулова состоит из четырех побед при двух поражениях.

Важным в плане дальнейшей борьбы за титул в легком весе станет противостояние Дмитрия Михайлиди и Аслиддина Эшонкулова. Дмитрий Михайлиди представляет Омск и команду «Александр Невский». На его счету есть три боя в ММА Серии, в которых он победил. Они проходили на 55-м, 58-м и 88-м турнирах лиги. Общая статистика Михайлиди состоит из 10 побед при шести поражениях по профессионалам. Эшонкулов представляет Узбекистан. В ММА Серии этот боец пока выступлений не имеет. Общий рекорд Эшонкулова состоит из пяти поединков в профессионалах, каждый из которых завершился его победой. Причем в четырех случаях Аслиддин выиграл досрочно. Одну из побед Эшонкулов одержал в ONE Championship.

Также на турнире ММА Серия-90 состоится грандиозное событие, которое обязательно станет знаковым для индустрии единоборств и будет обсуждаться не один месяц! Наша лига устроит поединок в формате «2 на 2» — подерутся Аримарсель Сантос и Лукас Насименто против Санжара Ажибаева и Байжана Элдияра! Бразильцев из Gor MMA наша публика знает отлично, ведь они одержали немало побед. Ажибаев также выступал в ММА Серии и одержал победу на турнире под номером 68. Элдияров пока не имеет опыта боев в нашей лиге и стартует в ней сразу же с исторического события!

Бой Уемерсона Фернандеса и Владимира Федина станет одним из наиболее любопытных событий первой половины турнира ММА Серия-90. Фернандес представляет Бразилию и команду Equipe IFC. В ММА Серии он пока не выступал, зато в его послужном списке много профессиональных поединков в латиноамериканских организациях. Общая статистика Фернандеса состоит из 12 побед при восьми поражениях.

Владимир Федин представляет Fedin Team и город Санкт-Петербург. Многим нашим поклонникам он известен как тренер некоторых бойцов ММА Серии (к примеру, Евгения Мякинкина), однако этот человек и сам продолжает выступать. На его счету 28 боев в карьере, а кроме того, у него в послужном списке есть и два выступления в ММА Серии.

Чуть ранее в клетке появятся Игорь Константинов и Ислам Камолдинов. Константинов представляет Иркутск и «СК Самбист». В его профессиональной статистике четыре выступления в ММА Серии. Всего на счету Константинова 12 профессиональных боев. Игорь является одним из наиболее опасных представителей своей команды, в которой отлично готовят мастеров болевых и удушающих приемов. Ислам Камолдинов представляет Узбекистан и команду Kamoldinov Team. В его послужном списке уже семь поединков в ММА Серии, так что нашей публике этот человек отлично знаком. Последний раз он выступал у нас на турнире под номером 74, и тогда соперником Камолдинова был Вадим Недоступ.

Одними из первых на турнире ММА Серия-90 свое мастерство будут призваны продемонстрировать Шахриёр Вохидов и Артем Епифанов. Вохидов представляет Таджикистан и зал Evolve GYM. На его счету есть уже два выступления в ММА Серии, в которых о одержал одну победу. На турнире под номером 81 Вохидов одолел Жавохира Гофурова техническим нокаутом в первом раунде.

Артем Епифанов представляет Россию и команду Сергея Дьяконова «Молот» (Муром). В его послужном списке пока только одно выступление в ММА Серии: на том же мероприятии под номером 81 этот парень одолел Бобура Абраикулова удушающим приемом.

Полный файткард

Шахриер Вохидов (Таджикистан) – Артем Епифанов (Россия);

Уемерсон Фернандес (Бразилия) – Владимир Федин (Россия);

Ислам Камолдинов (Узбекистан) – Игорь Константинов (Россия);

Лукас Насименто и Аримарсель Сантос (Бразилия) – Санжар Ажибаев и Байжан Элдияров (Кыргызстан);

Максат Маматкулов (Кыргызстан) – Илья Мельников (Россия);

Аслиддин Эшонкулов (Узбекистан) – Дмитрий Михайлиди (Россия);

Евгений Табаровский (Россия) – Джефферсон Гонсалвес (Бразилия);

Виктор Клюев (Россия) – Дмитрий Веженко (Россия);

Артем Тарасов (Россия) – Сергей Бобрышев (Россия). Пять раундов по три минуты, без борьбы и ударов ногами;

Никита Бархатов (Россия) – Исраэль Фигейра (Бразилия). Пять раундов по пять минут. Бой за титул чемпиона в полулегком весе.

«ММА Серия-90» 24 мая в 19:00 мск. Международный Центр Бокса в «Лужниках» (г. Москва). Билеты есть в продаже на сайте. Прямая трансляция состоится на телеканале MMA-TV.com (в пакетах всех популярных операторов), на сайте и в онлайн-кинотеатре Okko.