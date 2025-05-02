Силягин победил Гонгору на турнире в Бресте

Экс-обладатель пояса WBC Silver, чемпион IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин единогласным решением судей победил бывшего чемпиона IBO эквадорца Карлоса Гонгору на турнире "IBA.PRO 5" в Бресте.

"Меня немного провоцировало, что соперник периодически показывал язык, я тоже хотел покривляться. Но мне в углу кричали не смотреть на него. Я просто доволен своим выступлением, но нельзя сказать, что супердоволен, - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России. - У меня летом большой бой, и я рад, что сейчас немножечко размялся, прошел хотя бы восемь раундов".

Силягин проведет свой очередной бой 5 июля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Сейчас россиянин занимает 12-ю строчку рейтинга WBA и 14-ю строчку рейтинга IBF.

Отметим, что в главном бою турнира, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, белорус Алексей Алферов единогласным решением судей победил бельгийца Ли Ингелреста и завоевал пояс IBA.PRO в полутяжелом весе.