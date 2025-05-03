Хейни и Рамирес нанесли суммарно за 12 раундов лишь 110 ударов

Авторитетный аккаунт CompuBox в X (ранее Twitter) опубликовал подробную статистику ударам в бою между американцами Девином Хейни и Хосе Карлосом Рамиресом. Их противостояние прошло в полусреднем весе и продлилось все 12 раундов. Победу одержал Хейни единогласным решением судей.

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Отдельно отметим, что за весь бой оба боксёра суммарно нанесли лишь 110 ударов акцентированных ударов, из которых 70 донёс Хейни, а 40 — Рамирес.

Девину 26 лет. В данный момент американский атлет является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе, поскольку в июне 2024 года он отказался драться с обязательным претендентом Сандором Мартином.