Бивол назвал вероятную дату проведения трилогии с Бетербиевым

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил о том, что рассчитывает провести третий бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории Артура Бетербиева в ноябре или декабре 2025 года.

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«Надеюсь, что подерусь с Бетербиевым в ноябре-декабре. Рассчитываем, что получится в этом промежутке», — приводит слова Бивола Ring Magazine на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, а затем, в феврале 2025 года, состоялся реванш, где уже таким же судейским решением победил Бивол.