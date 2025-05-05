Главные поединки недели

Также в программе масштабный турнир АСА и много бокса.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые яркие турниры и противостояния. Во главе стоит номерной турнир UFC 315, в котором выступит Валентина Шевченко, а также решится судьба Ислама Махачева, который ждёт исхода поединка между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

10 мая. Кирилл Корнилов — Адам Богатырёв

Лига АСА проведёт очередной номерной турнир, в котором состоится реванш двух топовых тяжеловесов лиги — Кирилла Корнилова и Адама Богатырёва. В прошлом году бойцы встретились между собой в рамках полуфинала Гран-при, тогда Богатырёв одержал победу удушающим приёмом. Реванш будет носить претендентский статус, победитель этого боя следующим подерётся за титул организации.

В ночь с 10 на 11 мая. Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Возглавит турнир UFC 315 титульный поединок в полусреднем весе. Чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула против Джека Делла Маддалены. Изначально Мухаммад должен был драться с Шавкатом Рахмоновым, но казахстанский боец получил травму, и у Белала появился новый соперник. Этот поединок решит и судьбу лёгкого дивизиона, где правит Ислам Махачев. Россиянин не собирается драться с Белалом, так как они тренировались вместе, и это тормозит переход Махачева в дивизион выше. В случае поражения Мухаммада Ислам с большой долей вероятности перейдёт в полусредний вес и встретится с Маддаленой, а вот победа Белала спутает карты россиянину, которому наверняка придётся защищать пояс в лёгком дивизионе против Илии Топурии.

В ночь с 10 на 11 мая. Валентина Шевченко — Манон Фиоро

Легендарная Валентина Шевченко возвращается в октагон после того, как отобрала свой чемпионский пояс в третьем поединке с Алексой Грассо. В соперницах у неё будет француженка Манон Фиоро с хорошим рекордом 12-1. У Манон есть в активе победа над Роуз Намаюнас, так что лёгкой прогулки для Пули точно не получится.

В ночь с 10 на 11 мая. Жозе Альдо — Айеманн Захаби

В карде турнира UFC 315 зрители смогут увидеть и очередное выступление легендарного Жозе Альдо. Бразильский ветеран в 2022 году объявлял о завершении карьеры, однако в прошлом году неожиданно вернулся в октагон и провёл два поединка: победил Джонатана Мартинеса и проиграл Марио Баутисте. Понятно, что Альдо далёк от своей пиковой формы, но он продолжает оставаться опасным для всех соперников даже в таком возрасте. Теперь пройти проверку бразильским ветераном предстоит другому возрастному бойцу UFC, 37-летнему Айеманну Захаби, который идёт на серии из пяти побед.

В ночь с 10 на 11 мая. Заур Абдуллаев — Рэймонд Мураталья

В США состоится вечер профессионального бокса, в карде которого свой поединок проведёт топовый российский боксёр Заур Абдуллаев. Его ждёт претендентский бой по линии IBF в лёгком весе против Рэймонда Муратальи. Для Абдуллаева это отличный шанс вновь выйти на титульный бой: в 2019 году он боксировал за титул чемпиона мира с Девином Хейни и не смог продолжить бой после четвёртого раунда. С тех пор Заур выиграл девять поединков и вышел на вторую позицию в рейтинге IBF, получив претендентский бой. В соперниках у Абдуллаева будет крепкий небитый американец Рэймонд Мураталья, занимающий четвёртое место. Победитель поединка станет обязательным претендентом на бой с чемпионом IBF Василием Ломаченко.

В ночь с 10 на 11 мая. Эмануэль Наваррете — Чарли Суарес

Абдуллаев и Мураталья проведут поединок в карде турнира, который возглавит титульный бой во втором полулёгком весе по версии WBO. Обладатель пояса, опытный мексиканец Эмануэль Наваррете проведёт защиту пояса против основного претендента Чарли Суареса из Филиппин. Суарес идёт с идеальным рекордом 17-0 и готов покорить новую для себя высоту, но мексиканский чемпион, на счету которого 32 нокаута, вряд ли собирается отдавать свой пояс.

В ночь с 10 на 11 мая. Эриксон Лубин — Ардрил Холмс

В США состоится ещё один турнир по профессиональному боксу, в котором пройдёт претендентский бой по линии IBF в первом среднем весе. Эриксон Лубин, которого неоднократно пытались свести в бою с Тимом Цзю, встретится с непобеждённым Ардрилом Холмсом. Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет россиянин Бахрам Муртазалиев.