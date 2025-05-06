Сэндхаген назвал условие для реванша с Петром Яном

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном реванше с бывшим чемпионом дивизиона россиянином Петром Яном.

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«Мне нравится Ян. Мы из одного теста, знаю, он тоже это чувствует. Он жёсткий и злой в бою, как и я. Если и драться с Яном, если я не получу титульный бой, то было бы здорово разыграть титул BMF в нашем бою», – сказал Сэндхаген в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Сэндхагена и Яна состоялся на турнире UFC 267 в октябре 2021 года и завершился победой россиянина единогласным решением.