Мухаммад отреагировал на слова Чимаева, назвавшего его «пони»

Чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал высказывание непобежденного бойца организации Хамзата Чимаева о нем.

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Напомним, Чимаев выступил против перехода Мухаммада в средний дивизион (до 84 кг), назвав его «пони».