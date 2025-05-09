Топурия резко высказался в адрес Махачева

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе испанец грузинского происхождения Илия Топурия резко высказался в адрес Ислама Махачева. Об этом в социальной сети X cообщил Championship Rounds.

«Ислам даже не сможет дотронуться до моих ног, потому что первое, что Махачев ощутит — это желание, чтобы я отправил его обратно в Россию. Этот парень не хочет драться со мной, заключается в том, что он знает: я его побью», — отметил Топурия.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что Топурия на турнире UFC 317 в июне 2025 года будет драться с Махачевым или бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Махачев пока не дал ответ по поводу поединка с Топурией, поскольку ожидает результат боя в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой, который пройдет 10 мая. Россиянин думает о том, чтобы побороться в этой категории, но не хочет выходить в октагон против своего друга Мухаммада.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.