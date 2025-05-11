Австралиец Маддалена завоевал чемпионский титул UFC в полусреднем весе

Американец Белал Мухаммад не смог защитить чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе в бою против австралийца Джека Деллы Маддалены.

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Поединок на турнире UFC 315 в Монреале завершился единогласным решением судей в пользу Маддалены.

Ранее сообщалось, что от результата боя Мухаммад - Маддалена зависит с кем проведет следующий поединок россиянин Ислам Махачев. По информации испанской газеты ABC, в случае победы американца Махачев останется в легкой весовой категории, чтобы защитить чемпионский титул, а его соперником станет представитель Испании Илия Топурия. Однако, если обладателем пояса станет Маддалена, то россиянин поборется за звание чемпиона в полусреднем весе с австралийцем.

Мухаммаду 36 лет, на счету спортсмена теперь 4 поражения при 24 победах в смешанных единоборствах (MMA). Он завоевал титул чемпиона UFC в июле 2024 года, победив единогласным решением судей британца Леона Эдвардса. Мухаммад проводил первую защиту чемпионского пояса.

28-летний Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев.