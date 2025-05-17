Хасбик готов заменить Оливейру в бою с Топурией

Известный российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии вместо экс-чемпиона в лёгком весе Чарльза Оливейры.

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«Эй, Топурия, если действительно хочешь этот пояс, то я готов. Дана, отправь контракт. Я привезу пояс лёгкого веса обратно в Дагестан» — написал Хасбис у себя в социальных сетях.

Напомним, что вакантный титул UFC в лёгком весе Топурия и Оливейра между собой разыграют 28 июня в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт на знаменитой арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе.