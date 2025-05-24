Даня Милохин: Сигма Бой испугался со мной драться

Популярный российский блогер и музыкальный исполнитель Даня Милохин считает, что блогер Арген Керимов, более известный в социальных сетях как Сигма, избегает с ним боксёрского поединка, который намечен на 6 июня в Алма-Ате (Казахстан).

«Сигма Бой испугался со мной драться. Полгода назад мы договорились с Аргеном о бое по правилам бокса. Нашли промоушен, уже подписали контракты, и с тех пор я всё свободное время посвящал тренировкам. Я потратил кучу денег на сборы в разных странах, я жертвовал личной жизнью, держал диету и согнал пять килограммов, чтобы уложиться в его весовую категорию. И вот когда до боя остаётся две недели, люди уже купили билеты — Арген и его менеджеры не выходят на связь и до меня дошли слухи, что они ищут причину, чтобы слиться с боя. Арген, если ты испугался, то скажи об это напрямую, по-мужски, без выдуманных причин. Если ты признаешься, то это хоть как-то компенсирует потраченное мной время, и я заберу твоё лицо, потому что настоящий сигма не боится выйти в ринг», — сказал Милохин на видео, опубликованном у себя в социальных сетях.