Батыргазиев проведет первый бой за пределами России

Олимпийский чемпион и действующий временный чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе, Альберт Батыргазиев, проведет защиту своего титула 2 июля в Стамбуле. Этот поединок станет центральным событием турнира «IBA.Pro 7 Champion’s Night». Соперником российского боксера станет опытный британец Джеймс Диккенс.

26-летний Батыргазиев в последний раз выходил на ринг в марте текущего года, где в зрелищном противостоянии одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Нери Ромеро. Батыргазиев занимает позицию в топ-5 мирового рейтинга BoxRec в своей весовой категории и недавно был включен в топ-10 рейтинга авторитетного журнала The Ring. Предстоящий бой станет первым для Батыргазиева за пределами России в его профессиональной карьере.

Тридцатичетырехлетний Диккенс входит в топ-50 рейтинга BoxRec во втором полулёгком весе. Британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и одиннадцатую – в рейтинге IBF. За свою карьеру Диккенс владел титулами IBO, IBF European, WBO European, а также был претендентом на пояс по версии IBF. В 2025 году Диккенс провел лишь один бой: в феврале в Манчестере он единогласным решением судей одолел Зелфа Барретта, завоевав вакантный пояс WBA International.