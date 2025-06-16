Жозе Альдо исключён из ростера UFC

Чемпионат.com

Прославленный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Жозе Альдо исключён из ростера UFC. Об этом информирует сервис UFC Roster Watch.

Жозе Альдо исключен из ростера UFC
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В общей сложности на счету Альдо в смешанных единоборствах 42 поединка, в которых он одержал 32 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом, и потерпел 10 поражений. В 2023 году бразильский спортсмен был введён в Зал славы UFC. Жозе является рекордсменом по наибольшему количеству последовательных защит титула в истории UFC в полулёгком весе (семь). В настоящий момент Альдо 38 лет. В середине мая именитый ветеран объявил о завершении карьеры профессионального бойца.