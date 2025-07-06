Умер двукратный чемпион России по боксу Башкиров

Двукратный победитель чемпионата России по боксу Сергей Башкиров скончался в возрасте 54-х лет.

© Российская Газета

Об этом сообщил клуб профессионального бокса "Крепость" в социальных сетях. Отмечается, что Башкиров, которого прозвали Сибирский Тайсон, умер после продолжительной болезни.

В семье Башкирова отметили, что у экс-спортсмена была опухоль спинного мозга во всех отделах позвоночника. Ему провели две операции и 24 сеанса лучевой терапии. Но организм двукратного чемпиона России не выдержал.

Помимо двух побед в чемпионате страны Сергей Башкиров в 2001-м году стал интерконтинентальным чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации.

В последнее врем он работал тренером в Новосибирске.