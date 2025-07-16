UFC 318: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 19 на 20 июля мск в Новом Орлеане (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 318. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом мероприятия, в главном событии которого пройдёт бой в лёгкой весовой категории между американцами Максом Холлоуэем и Дастином Порье. Для последнего этот поединок станет завершающим в карьере.

Основной кард

Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер Дэн Иге — Патрисио Фрейре Кевин Холланд — Даниэль Родригес Пауло Коста — Роман Копылов Макс Холлоуэй — Дастин Порье

Предварительный кард

Брунно Феррейра — Джексон Маквей Райан Спэнн — Лукаш Бржески Джимми Крут — Марцин Прахнё Адам Фьюджитт — Ислам Дулатов Атеба Готье — Роберт Валентин Франсиско Прадо — Николай Веретенников Марвин Веттори — Брендан Аллен Кайлер Филлипс — Винисиус Оливейра