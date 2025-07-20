Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа начался

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между непобеждённым 38-летним украинцем Александром Усиком и 27-летним представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа начался. Поединок проходит на арене «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Для боксёров это реванш. «Чемпионат» проводит прямую онлайн трансляцию боя, в которой отразит самые важные события встречи.

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Отметим, что официального показа поединка на территории России нет.

Первая встреча между Усиком и Дюбуа состоялась 27 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша). Тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал украинский боксёр.