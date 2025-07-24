Легенда рестлинга Халк Хоган умер на 72-м году жизни

Халк Хоган, легендарный американский актер и рестлер, скончался в возрасте 71 года. Об этом пишет портал TMZ.

Легенда WWE скончался рано утром в четверг, 24 июля, в своем доме в Клируотере, Флорида.

По данным портала, несколько недель назад жена Хогана опровергла слухи о том, что актер находится в коме, заявив, что его сердце «сильное» и он восстанавливается после операций.

Его представитель заявил в прошлом месяце: «У него много лет были проблемы со спиной, но никаких экстренных ситуаций нет».

Недавно Хоган рассказал о том, заметили журналисты, что за последнее десятилетие перенёс «25 операций»: «Десять из них были операциями на спине. Мне заменили оба коленных и тазобедренных сустава, плечи — всё».

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Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американец подписал контракт с World Wrestling Federation (ныне WWE).

В кинематографе Халк Хоган больше всего запомнился зрителям по таким картинам, как «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус», «Крутой Уокер» и другим. Его карьера в кино началась в 1982 году.