Раскрыта причина смерти Халка Хогана

Причиной смерти американского рестлера Халка Хогана стала остановка сердца. Медики пытались спасти Хогана, однако сделать этого не удалось. Об этом заявил портал TMZ.

По его данным, медики прибыли в дом рестлера во Флориде утром 24 июля. Сразу было принято решение о госпитализации Хогана, по пути до машины скорой помощи ему делали непрямой массаж сердца. Помочь рестлеру не смогли.

«В больнице констатировали его смерть», — говорится в сообщении. Уточняется, что Хоган умер в 11:17 по местному времени (17:17 мск). В полиции сообщили, что ничего не указывает на то, что смерть носила криминальный характер.

Халк Хоган умер в возрасте 71 года. Свои соболезнования семье рестлера выразил американский президент Дональд Трамп.