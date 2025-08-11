Умер чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов

Федерация кикбоксинга России сообщила о смерти бывшего чемпиона мира, липчанина Дмитрия Лиходумова.

Причина смерти в сообщении федерации не раскрывается.

В 1990-2000 годах Лиходумов завоевал ряд титулов, среди которых звания чемпиона России, серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы. В 2002 году в Липецке кикбоксер нокаутировал валлийца Юджина Валерио и стал чемпионом мира по версии WAKO в весовой категории до 72,5 килограммов.

В федерации отметили, что Лиходумов был одним из ярких кикбоксеров России и мира - с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли.