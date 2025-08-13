Майкл Чендлер назвал самого впечатляющего бойца MMA в мире

Чемпионат.com

Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер назвал, по его мнению, впечатляющего действующего бойца смешанных единоборств.

Майкл Чендлер назвал самого впечатляющего бойца MMA в мире
© Чемпионат.com

«Топурия, пожалуй, самый впечатляющий боец смешанных единоборств на планете прямо сейчас. Мне нравится, что Илия завоёвывает титулы и доминирует над людьми, и в этом ему помогает блестящая база – хороший джеб, жёсткий правый оверхенд, бьющийся за левым хуком, парочка лег-киков и хорошее чувство дистанции. Он терпелив, ему комфортно в клетке, и у него есть чёткое понимание, когда нужно бить, когда выбрасывать комбинации. Он впечатляет. И я не думаю, что он проиграет в ближайшее время», — сказал Чендлер в подкасте Ариэля Хельвани.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости