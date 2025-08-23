Мурат Гассиев успешно прошёл взвешивание перед боем в США

Российский боксёр Мурат Гассиев (31-2, 24 КО) взвесился перед боем против американца Джереми Милтона (11-1, 7 КО), который состоится в субботу в Майами. Вес Гассиева составил 105,7 кг. Об этом сообщила Федерация бокса России.

В октябре 2024 года Гассиев провёл бой в Ереване и нокаутировал датского боксёра Кема Юнгквиста на турнире «Ночь чемпионов IBA» (ныне IBA.PRO). Ранее он владел чемпионскими поясами WBA и IBF в первом тяжёлом весе, а с 2020 года выступает в тяжёлой категории, где одержал пять побед при одном поражении.

Соперник Гассиева, 31-летний Джереми Милтон, все свои поединки провёл в США. Последний раз он выходил на ринг в январе 2025 года.