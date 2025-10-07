Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба USADA.

© Global look

По данным портала, 37-летний спортсмен пропустил три сдачи допинг-проб в течение 12 месяцев в 2024 году, что является нарушением антидопинговой программы UFC.

Журналисты отметили, что бойцы UFC обязаны своевременно предоставлять точную информацию о своем местонахождении, чтобы с ними можно было связаться и взять пробы без предварительного уведомления.

Тесты были пропущены 13 июня, 19 сентября и 20 сентября 2024 года. Каждый пропуск был классифицирован как «нарушение предоставления информации о местонахождении».

«Макгрегор полностью сотрудничал с расследованием CSAD [антидопинговая служба в UFC], взял на себя ответственность и предоставил подробную информацию, которая, по мнению CSAD, способствовала пропущенным тестам», — пояснил источник.

В итоге, CSAD сократил стандартный 24-месячный срок наказания за это нарушение на шесть месяцев. Срок дисквалификации ирландца начался 20 сентября 2024 года и закончится 20 марта 2026-го.

Напомним, что в активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

Свой последний бой боец провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, после того, как спортсмен получил перелом ноги.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор в день Святого Патрика встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В ходе беседы боец попросил американского лидера позаботиться об Ирландии.