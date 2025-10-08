Боксер Мэнни Пакьяо объявил дату следующего боя

Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо проведет следующий бой 24 января в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал Bloody Elbow.

20 июля Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с американцем Марио Барриосом. Встреча завершилась вничью. В августе 2021 года он проиграл кубинцу Йорденису Угасу и не смог завоевать титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В июле 2018 года филиппинец завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, выиграв у аргентинца Лукаса Матиссе техническим нокаутом в 7-м раунде, в январе 2019 года его защитил, победив американца Эдриена Бронера по очкам, а в июле 2019 года завоевал титул суперчемпиона мира, выиграв у американца Кита Турмана решением судей. В январе 2021 года руководство WBA назначило филиппинца "чемпионом в отпуске" в связи с длительной паузой в карьере, а его титул был передан Угасу.

В активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.