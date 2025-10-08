Экс-бойца UFC Мохтаряна застрелили в Австралии

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Суман Мохтарян скончался после пулевого ранения, полученного в одном из пригородов Сиднея — Риверстоуне. Об этом сообщает Daily Mail.

Убийство произошло 8 октября вечером по местному времени. По данным свидетелей, преступник скрылся с места преступления на красном Audi.

Ранее на Мохтаряна уже было совершено покушение: в феврале 2024 года его атаковал стрелок, замаскированный под водителя службы доставки еды, который несколько раз выстрелил в него возле его спортзала.

Мохтарян основал спортивный зал Australian Top Team UFC. В главном бойцовском промоушене мира спортсмен провел двеа поединка — в 2018 году он досрочно уступил Содику Юсуффу, а в 2019 году судейским решением проиграл Сеуну Вон Чою. На счету Мохтаряна восемь побед и два поражения на профессиональном уровне.

