Сын легендарного боксера найден мертвым

В Мексике найден мертвым 17-летний младший сын легендарного боксера Артуро Гатти. Об этом сообщает The Ring.

Умерший был назван в честь отца и тоже занимался боксом. Причины смерти Артуро Гатти-младшего пока неизвестны, тело нашел сосед семьи. При этом, в 2009 году его отец тоже умер при загадочных обстоятельствах.

«Младший Гатти был боксером-любителем и хотел участвовать в Олимпийских играх, прежде чем стать профессионалом. Ему был год, когда его отец был найден мертвым при загадочных обстоятельствах в июле 2009 года в Порту-де-Галиньяс, Бразилия. Гатти-младший часто с воодушевлением говорил о том, что почтит память своего отца, став боксером», — сообщило издание.

20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

Ранее стала известна причина смерти начальника сборной России по велоспорту на шоссе.