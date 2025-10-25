Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Баутистой на турнире UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов победил американца Марио Баутисту на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 321 в Абу-Даби.

Поединок в легчайшей весовой категории завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Нурмагомедову 29 лет, на его счету теперь 19 побед в смешанных единоборствах (MMA) и 1 поражение. В прошлом поединке россиянин проиграл грузину Мерабу Двалишвили в бою за титул в легчайшем весе. Баутисте 32 года, на его счету теперь 16 побед и 3 поражения в MMA. У американца прервалась победная серия из 8 поединков.