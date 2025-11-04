Бой чемпиона WBA Дэвиса с Джейком Полом отменен

Боксерский поединок между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и блогером Джейком Полом не состоится, сообщает пресс‑служба промоутерской компании, организовывавшей бой.

© Соцсети

Дэвис и Пол должны были сойтись на ринге 14 ноября в Майами.

— Наша команда тесно сотрудничала со всеми сторонами, чтобы ответственно подойти к решению этой ситуации. Подробности о новой дате, месте проведения, сопернике Джейка и дополнительных боях будут опубликованы, как только они будут окончательно определены, — сказал исполнительный директор компании Накиса Бидарян.

Начаты поиски замены Дэвису. Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну сообщил TMZ Sports, что с ним связывалась команда Пола, но он отклонил предложение. Кроме того, в качестве потенциальных соперником Пола называются Райан Гарсия, Андре Уорд и Нейтом Диас.

В июле сообщалось, что Дэвис был арестован за нападению на бывшую девушку, в августе дело о домашнем насилии было прекращено. В 2023 году он отсидел 44 дня в тюрьме за нарушение условий 90‑дневного домашнего ареста в связи с уголовным делом об оставлении места ДТП, которое произошло в Балтиморе в ноябре 2020 года.

На счету 30‑летнего Дэвиса 31 поединок, в котором американец одержал 30 побед при одной ничьей. 28‑летний Пол выиграл 12 боев при одном поражении.