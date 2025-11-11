Экс‑боец UFC Олейник: «Делла Маддалена не станет проблемой для Махачева»

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник заявил «Матч ТВ», что в поединке за титул чемпиона промоушена в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев без проблем одержит победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Титульный бой между Маддаленой и Махачевым возглавит турнир UFC 322, который пройдет 15 ноября в Нью‑Йорке. Ранее российский боец освободил титул чемпиона UFC в легком весе, чтобы провести поединок за пояс в полусреднем весе. Для Маддалены это будет первая защита титула в полусреднем дивизионе после победы над Белалом Мухаммадом в мае.

— У Маддалены хорошая серия из побед сейчас. Но не думаю, что он станет проблемой для Махачева. Ислам — боец очень высокого уровня с хорошим послужным списком. На протяжении всей карьеры он растет и прогрессирует. У него нет такого, что он от боя к бою остается на прежнем уровне или становится хуже. Махачева на подъеме победить крайне сложно. Будем смотреть и болеть за нашего соотечественника, — сказал Олейник «Матч ТВ».

У 34‑летнего Махачева в ММА 27 побед и одно поражение, у 29‑летнего Маддалены — 18 побед и два поражения.

