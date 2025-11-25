Менеджер Махачева объявил имя его следующего соперника

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Махачева, назвал имя следующего соперника спортсмена. Об этом он сообщил в своем аккаунте X.

«Камару Усман — следующий. Всем остальным нужно расслабиться», — написал Абдель Азиз.

Усман — американский боец UFC нигерийского происхождения. Он является бывшим чемпионом промоушена в полусреднем весе.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.