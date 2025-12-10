Костя Цзю решил продать свою косичку

Боксер Константин Цзю решил продать свою косичку. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что Цзю носил косичку целых 37 лет. Перед началом концерта «Мы верим твердо в героев спорта» во Дворце Ирины Винер он заявил, что планирует срезать волосы и выставить на аукцион. Вырученные за косичку деньги он хочет направить на строительство детского спортивного комплекса. Цена лота, по словам боксера, составит 1 миллион долларов.

При этом Цзю признался, что момент расставания с косичкой его пугает, ведь она была с ним на протяжении огромного времени. А вот с планами по отращиванию новой спортсмен пока не определился.