Экс-чемпион мира рассказал, как можно победить Усика

Бывший чемпион мира россиянин Денис Лебедев ответил на вопрос, как победить действующего лидера супертяжёлого веса украинца Александра Усика.

«Это очень сложный вопрос. Я вам так отвечу: самый лучший, самый конкурентный бой с Усиком провёл Дерек Чисора. Думаю, со мной все согласятся. Но почему-то ни один из следующих соперников Александра не пытался драться в том же стиле, как Чисора. Все пытались Усика перебоксировать, а это дело гиблое, абсолютно дохлый номер. Пытаться переиграть Усика на его же поле… Хотите попробовать перебоксировать Александра — попробуйте использовать тактику Чисоры. Только так можно победить Усика, навязав его драку. Но тут ещё сложно будет запереть Александра в углу, не дать ему свободы. Однако тактика только такая», — сказал Денис Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.