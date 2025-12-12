Экс-чемпион UFC объяснил, почему Двалишвили мог проиграть Яну

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что грузин Мераб Двалишвили уступил россиянину Петру Яну из-за того, что не успел разогреться, передает в соцсетях Red Corner MMA.

© Газета.Ru

«Алджамейн Стерлинг заявил, что Мераб не разогрелся перед боем так, как планировал изначально. По его словам, они начали разминку перед стартом соглавного поединка, но тот закончился слишком быстро», — сказал Кормье.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.