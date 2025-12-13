Ирландский боец смешанного стиля (ММА) 37-летний Конор Макгрегор женился на своей 38-летней подруге Ди Девлин, с которой состоит в отношениях 17 лет. Об этом сообщает Super.ru.

Церемония бракосочетания прошла в одной из старейших церквей Ватикана 12 декабря и была скромной и небольшой.

Конор и Ди знакомы с 2008 года, их судьбоносная встреча случилась в ночном клубе. Они воспитывают четверых детей: троих сыновей и дочь. Боец обручился с возлюбленной в 2020 году.

В 2024 году Макгрегора обязали выплатить 250 тысяч евро девушке Никите Хэнд, которая обвинила его в изнасиловании. Ди осталась с ним после скандала.

Спортсмен подтвердил свое участие в турнире UFC на территории Белого дома, который должен пройти в июле 2026 года.