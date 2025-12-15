Выяснилось, когда Емельяненко проведет следующий бой

Российский боец смешанного стиля Иван Емельяненко должен провести следующий поединок 23 февраля, сообщил «Матч ТВ» промоутер Владимир Хрюнов.
Во вторник Емельяненко победил Максима Щербакова на турнире по полноконтактным единоборствам (WTKF) в Севастополе. В сентябре Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно‑досрочном освобождении (УДО) спортсмена. 26 сентября стало известно, что Емельяненко вышел из колонии.
— Когда планируется следующий бой Ивана Емельяненко?
— 23 февраля.
— Соперник уже известен?
— Пока нет. Пока подведем итоги минувшего боя, и посмотрим, — сказал Хрюнов «Матч ТВ».
Иван Емельяненко — младший брат бойцов Александра и Федора Емельяненко.
