В Бразилии утонул бывший боец UFC Джеронимо дос Сантос

В бразильской реке Риу-Негру утонул бывший боец UFC Джеронимо дос Сантос. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на MMA Fighting.

© Соцсети

Тело 45-летнего бразильца нашли водолазы — оно застряло под камнями на дне реки. Согласно предварительной версии, в воскресенье спортсмен нырнул в воду на опасном месте реки с сильным круговым течением, но так и не выплыл на поверхность. После этого были организованы поисковые работы.

За свою спортивную карьеру дос Сантос провел 72 боя. Он выходил на ринг против Виталия Минакова, Вячеслава Дацика, Сергея Харитонова, Джуниора дос Сантоса и других. Последней его победой стал бой против российского ветерана ММА Алексея Олейника 4 апреля 2025 года — дос Сантос отправил его в нокаут в первом раунде.