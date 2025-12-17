Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) объявил о завершении боксёрской карьеры.

«Я ухожу из спорта не потому, что со мной покончено, а потому, что я одержал победу в другой борьбе – я ухожу на своих условиях. Каждый боец знает, что этот момент настаёт, мы просто не знаем когда. Всю свою жизнь я преследовал что-то, и это были не пояс, деньги и заголовки. Это чувство возникает, когда весь мир сомневается в тебе, но ты продолжаешь заявлять о себе и доказывать, что все ошибаются. Я дрался за свою семью. Я дрался за мой город. Я дрался за ребёнка, которым я был и у которого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток. И я сделал это так, как считал нужным. Я отдал этому спорту каждый свой вдох», — сказал Кроуфорд в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. В 2014-м стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2017-м – абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в 2024-м – чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2025-м – абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).