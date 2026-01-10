Победивший Усика российский боксер пристыдил украинца

Lenta.ruиещё 1

Российский олимпийский чемпион Егор Мехонцев пристыдил стиль поведения украинского боксера Александра Усика на ринге. Его слова приводит Boxing Scene.

Победивший Усика российский боксер пристыдил украинца
© Лента.Ru

Спортсмен вспомнил, что украинец часто симулировал удары ниже пояса, хватаясь за запрещенные зоны даже после легальных попаданий в корпус. Он назвал действия соперника позорными.

«В тех местах, откуда я родом, это низкий поступок», — заявил Мехонцев.

Боксер вспомнил поединок Усика с Артуром Бетербиевым на Олимпиаде, где украинец держался за почку с «невозможной» стороны, что привело к снятию Бетербиева двух очков. Россиянин назвал такое поведение у Усика привычкой.

В 2009 году в полуфинале чемпионата мира по боксу в Милане Мехонцев одержал последнюю на тот момент победу над Усиком в истории. ​

Главное сейчас
Главное сейчас