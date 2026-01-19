Боксер Зерафа высказался об остановке боя с Никитой Цзю

Австралийский боксёр Майкл Зерафа прокомментировал остановку боя с соотечественником Никитой Цзю, прошедшего 16 января в Австралии.

Напомним, поединок был признан несостоявшимся после непреднамеренного столкновения головами. После остановки Зерафа заявил, что у него возникли проблемы со зрением.