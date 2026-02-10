Первый номер рейтинга UFC оценил реванш Волкановски – Лопес

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал результат титульного реванша между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе.

Напомним, Волкановски победил единогласным судейским решением, защитив чемпионский титул.