Махачев стал Послом самбо в мире

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева удостоили звания «Посол самбо в мире». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

© Газета.Ru

Церемония состоялась 18 февраля в Международном центре самбо в Лужниках. Президент ФИАС Василий Шестаков вручил бойцу памятный знак федерации и именную куртку с логотипом. В ответ Махачев подписал еще одну куртку, которая будет передана в музей организации и станет частью экспозиции.

«Ислам Махачев является ярким примером того, как самбо открывает двери к самым высоким достижениям в мировом спорте. Его путь от побед на коврах до титула чемпиона UFC вдохновляет миллионы. Мы с гордостью присваиваем ему почетное звание «Посол самбо в мире», — сказал Шестаков.

Махачев также был приглашен стать почетным гостем юбилейного 50-го чемпионата мира по самбо, который пройдет в Самарканде в ноябре 2026 года.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.