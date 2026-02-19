Звезда фильмов Marvel назвала любимых бойцов ММА

Крис Хемсворт назвал любимых бойцов ММА
Голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора во франшизе Marvel «Мстители», рассказал, кого он считает любимыми бойцами смешанных единоборств.
«Я большой фанат UFC. Мой любимый боец? Жорж Сен-Пьер. Он — один из величайших бойцов, но с виду он скромный парень и интеллектуал. Ещё мне очень нравится Алекс Волкановски, он мой хороший австралийский друг. С кем я бы хотел подраться сам? С парнем, который недавно вышел на пенсию – чтобы я мог просто от него убегать. Потом он устанет, и я его вырублю. Нет, я бы не стал выходить на бой. Но часть меня этого хочет. Я много тренировался и спарринговал, но без цели убить соперника. Думаю, я валялся бы прижатым к октагону или с закатанными глазами», — приводит слова Хемсворта MMAJunkie.