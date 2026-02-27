Топурия: стиль Хабиба нельзя назвать увлекательным

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о прославленном бойце Хабибе Нурмагомедове, выразив мнение, что стиль россиянина нельзя назвать увлекательным.

«Хабиб не был тем бойцом, за которым было весело наблюдать до его последних двух боёв. Что делало его просмотр интересным, так это то, что он был непобеждённым. Тот факт, что кто-то может его побить, создавал интригу. Но реальность такова, что я никогда не был фанатом его стиля боя. Никогда», — сказал Топурия на канале стримера Эдина Росса в YouTube.

Ранее сообщалось, что Топурия может не стать хедлайнером в Белом доме.