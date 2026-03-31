Валуев сомневается в проведении третьего боя Бивола с Бетербиевым

Есть сомнения, что третий поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится, если в ближайшие полгода так и не будет ничего слышно о примерных сроках его проведения, заявил «Матч ТВ» бывший чемпион мира, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Бой Бивола с обязательным претендентом по версии IBF в полутяжелом весе немцем Михаэлем Айфертом возглавит турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге. Россиянин владеет титулами WBA, WBO и IBF. Биволу 35 лет, на профессиональном ринге он одержал 24 победы (12 — нокаутом) и потерпел одно поражение. Последний раз Дмитрий боксировал в России в декабре 2021 года, когда в Екатеринбурге победил соотечественника Умара Саламова. 28‑летний Айферт имеет в активе 13 побед (5 — нокаутом) и одно поражение.

— Могу только порадоваться проведению боя Бивола с Айфертом в Екатеринбурге. Думаю, что это интересный бой, который привлечет внимание. Разбавит повестку профессионального внутрироссийского бокса.

— Айферта многие считают проходным соперником для Бивола. Согласны с этим?

— Если сопоставлять шансы и все остальное, то можно так сказать. Но надо проводить защиты титула. И долгое время сидеть без боев для любого бойца — это очень плохо… Поверьте, я знаю, что это такое.

— Должен ли после этого поединка обязательно пройти третий бой Бивола с Бетербиевым?

— Идея о проведении третьего боя уже звучала. Тут вопрос интереса ведущих мировых платформ. Именно они определяют, сколько можно в целом собрать на таком бою. Этот поединок интересен. Но, к сожалению, у Бетербиева идет время, оно не играет на него. Поэтому если все будет долго тянуться… То вопрос будет переходить в плоскость невозможного.

— Лично вам верится, что трилогия состоится?

— Если еще полгода так в тишине проведут без четко обозначенных временных отрезков, то думаю, мы его все‑таки не увидим, — сказал Валуев «Матч ТВ».

В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, в феврале 2025‑го Бивол взял реванш. В начале февраля 2026 года Бетербиев сообщил «Матч ТВ», что руководитель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх заверил его в том, что третий бой с Биволом будет организован до конца 2026 года.

