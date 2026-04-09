Дацик раскрыл гонорар за бой против Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик в интервью Александра Емельяненко.

Спортсмен заявил, что ему заплатили 12 миллионов рублей. Известно, что Емельяненко получил за бой 15 миллионов.

Ранее Дацик предложил Александру Емельяненко место проведения реванша. Спортсмен хочет устроить поединок в Мариуполе. Что на этот счет думает его возможный соперник — не уточнялось.

Первый поединок спортсмены провели в сентябре 2022 года по правилам бокса. Дацик нокаутировал Емельяненко в первом раунде.