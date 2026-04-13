Мухаммад: Чимаев и Коста подерутся за титул UFC в полутяжелом весе

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад считает, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой может состояться в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг) в будущем.

«Думаю, что в конечном итоге Хамзат и Коста подерутся за вакантный титул в 93 кг после того, как Хамзат размажет Стрикленда», — написал Мухаммад в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на минувшем турнире UFC 327 в Майами (США) Коста успешно дебютировал в полутяжёлом весе, нокаутировав россиянина Азамата Мурзаканова.

Чимаев 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке (США) проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.