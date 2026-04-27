Стала известна дата следующего поединка Махачева

Стала известна дата следующего поединка российского бойца UFC Ислама Махачева. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани на своей странице в Х.

Отмечается, что летом промоушен готовит два крупных поединка. 11 июля, в рамках турнира UFC 329 в Лас-Вегасе между собой сойдутся Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй. На 15 августа в качестве главного поединка UFC 330 в Филадельфии запланирован бой Махачева с Ианом Гарри.

Ранее россиянин намекал на то, что бой может пройти в июле, на что Гарри ответил ему: «Я готов подраться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».

Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. Кроме того, он выигрывал первенство планеты и дважды становился чемпионом России по боевому самбо.