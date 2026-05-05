Шара Буллет подерется с Перейрой в Азербайджане

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира, который состоится 27 июня в Баку (Азербайджан).

© Соцсети

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелем Перейрой.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Мишелю Перейре 32 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.