Чимаев сообщил, что готов драться каждые три месяца

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил о готовности драться каждые три месяца.

«Я долго готовился [к бою против Стрикленда], но сначала возникли проблемы с визой. Теперь мы готовы. Я могу драться каждые три месяца», — приводит слова Чимаев аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.