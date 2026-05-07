Трамп похвалил Хабиба

Президент США Дональд Трамп во время приема для спортсменов в Белом доме высоко оценил достижения российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень особенный боец», — заявил политик, отметив, что Нурмагомедов выиграл 29 боев из 29.

В мероприятии, прошедшем в Белом доме, приняли 14 бойцов, готовящихся к турниру UFC White House.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Трамп в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом в легком весе Илией Топурией и временным обладателем пояса Джастином Гэтжи.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.